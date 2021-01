Pompei: provvedimenti per le deiezioni canine

Pompei. Decoro urbano, battaglia dell’Amministrazione Lo Sapio contro l’abbandono dei rifiuti e la mancata raccolta delle deiezioni canine. Sono stati apposti pochi giorni fa, lungo il perimetro di Piazza Bartolo Longo, i cartelli con cui si segnala il divieto di abbandono di rifiuti nelle aree comuni e il divieto di consumare cibi e bevande nelle aree verdi, nonché l’obbligo per i padroni e conduttori di cani di raccogliere gli escrementi dei propri animali da compagnia.

Un provvedimento a tutela del decoro urbano, primo passo di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, affinché vengano adottati comportamenti civili e corretti per il pieno godimento degli spazi urbani e del bene comune. In particolar modo nelle aree della piazza principale, con l’ordinanza sindacale n. 127, viene vietato il consumo di cibi e bevande per preservare il decoro delle aiuole e degli spazi verdi, troppo spesso oggetto di abbandono di bicchieri e contenitori di carta. Divieto di abbandono di rifiuti anche su tutto il territorio cittadino.

Più articolate le prescrizioni per i conduttori e i proprietari dei cani. Secondo le norme igienico sanitarie vigenti, questi ultimi sono obbligati ad osservare numerose precauzioni.

Nello specifico:

i proprietari dei cani e/o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, devono impedire agli animali di imbrattare le aiuole e le aree pubbliche con le deiezioni; gli stessi proprietari devono essere dotati di apposite pinze, palette o sacchetti di plastica per la raccolta degli escrementi e di spray, bottigliette con acqua o liquido igienizzante per pulire l’area sporcata.