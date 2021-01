Pompei, prime visite dopo il lockdown

C’erano 178 persone, ieri, tra le strade della Pompei antica finalmente riaperta dopo il buio del lockdown. «Non vedevamo l’ora, non saremmo mancati per nessuna ragione al mondo», dicono all’uscita padre, madre e due figli, passaporto americano, da un anno a Napoli per lavoro. «Abbiamo avuto un po’ di disavventure per la prenotazione del biglietto di ingresso – racconta Jonas – perché si può fare solo online e non lo sapevamo, ma ne è valsa la pena. Abbiamo realizzato il sogno di sempre: camminare per le strade di una città millenaria. Grazie alla nostra guida abbiamo vissuto due ore in una favola». La famiglia americana ha passeggiato all’interno dell’Anfiteatro, è entrata nella Palestra grande per ammirare i tesori della mostra «Venustas. Grazia e Bellezza a Pompei», per settimane rimasta desolatamente deserta. Si è incantata nella Praedia di Giulia Felice e lungo via dell’Abbondanza, ha attraversato la necropoli di Porta Nocera, l’Orto dei fuggiaschi, fino ad arrivare al quartiere dei teatri e al Foro triangolare. «Ritorneremo per vedere le nuove scoperte», hanno promesso alla fine.

Il 90 per cento dei turisti entrati ieri erano americani in servizio alla base Nato di Giugliano. Ma sono arrivati anche una coppia di fidanzati francesi, cinque giapponesi e un gruppo di studenti spagnoli. Tutti stranieri a Napoli in questo periodo per ragioni di studio o di lavoro. Tutti fortunati: non capita facilmente di girare nell’antica città praticamente da soli, e per di più sotto l’occhio del Vesuvio completamente imbiancato. «Non è Parigi la città dell’amore, ma l’antica Pompei con i suoi affreschi erotici, anche se non proprio romantici inducono gli innamorati a convolare a nozze», dicono ridendo i due francesi, che non hanno problemi a far capire quale sia stata la meta preferita del loro tour e raccontano: «Molti dei nostri amici hanno fatto o ricevuto proposte di matrimonio tra le antiche domus».

Ma dopo uno stop così lungo non sono mancati problemi tecnici e di organizzazione, su cui Ettore Cucari, presidente Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo) di Campania e Basilicata, nei prossimi giorni invierà una richiesta di incontro al direttore Massimo Osanna. «Urge un tavolo tecnico per trovare una soluzione che vada nella direzione di diversificare gli ingressi – spiega Cucari – I turisti non possono entrare da una sola porta. Pompei ha la fortuna di avere due stazioni, Circumvesuviana e Trenitalia, e bisogna saper sfruttare tale risorsa ottimizzando la biglietteria». Secondo Cucari «dopo tanto clamore mediatico per le nuove scoperte bisogna collaborare per facilitare le visite, ora che il turismo è ancora pari quasi a zero. Tra non molto attaccheranno nuovamente le navi da crociera e bisogna affrontare la problematica dei gruppi». Resta ancora irrisolto poi il nodo del sistema di vendita dei biglietti, attualmente possibile solo attraverso il canale web di Ticket-One con un sovrapprezzo, mentre gli agenti di viaggio insistono nella richiesta di acquistare i ticket in anticipo, «così da ottimizzare i tempi di ingresso dei grandi gruppi», sottolinea Cucari.