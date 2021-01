Pompei, crolla il solaio di un palazzo. Nessun ferito ma tanta paura

Pompei. Paura nella città mariana per l’improvviso crollo di un solaio in un palazzo in Via Plinio. Sul luogo sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per accertare la situazione e mettere in sicurezza l’area, transennando la zona circostante il palazzo. Il crollo ha provocato l’apertura di una grande voragine all’interno dell’edificio che, per fortuna, è disabitato poiché interessato da lavori di manutenzione. Questo ha fatto sì che non si registrassero feriti ma solo tanta paura nei cittadini residenti in zona per il grande boato che li ha fatti allarmare e precipitare in strada.

Ora si sono aperte le indagini per risalire ai motivi che hanno determinato il crollo e verificare se possa essere dovuto ai lavori di ristrutturazione in corso. Nella cantina del palazzo è stata, tra l’altro, ritrovata una escavatrice.