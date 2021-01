“PizzaGirls”: dal 15 febbraio in onda la trasmissione con una pizzaiola di Vietri sul Mare protagonista. La pizza è femmina! Così come sono donne le protagoniste di Pizza Girls. Roberta Esposito, Petra Antolini, Francesca Gerbasio e Federica Mignacca in ogni puntata insieme ad un ospite d’eccezione prepareranno la loro pizza del cuore.

Amici vietresi, vi invito a seguire a partire dal 15 febbraio su La5 MEDIASET la trasmissione “PizzaGirls”, che mi vedrà tra le protagoniste in veste di pizzaiola. Vi farò sapere quando saranno trasmesse le mie 10 puntate! Vi allego la promo della trasmissione con tutti i protagonisti!: questo quanto ha scritto sulla pagina Facebook “Io sono di Vietri sul Mare” Elena Secrii, cittadina della Costiera Amalfitana e Manager e pizza maker presso Divina Vietri Pizzeria di Pietro D’Amico.