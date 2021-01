Piano trasporti aggiuntivi per gli studenti: Eav chiede collaborazione ai comuni

Il Piano di interventi predisposto da EAV scaturisce dal Tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Napoli che insieme alle aziende di trasporto ed alle istituzioni scolastiche, ha lavorato per la definizione di “idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del servizio di trasporto”.

Il Tavolo di lavoro presieduto dal Prefetto ha adottato, tra le misure a tutela della messa in sicurezza del trasporto degli studenti, perdurando la limitazione al 50% dei posti offerti, quelle di prevedere:

– il rientro in presenza solo per il 50% degli studenti e il doppio ingresso, con orari intorno alle 8.00 alle 10.00, con relative uscite differite alle 13.00 e 15.00

– la possibilità, da parte delle aziende di trasporto pubblico, di mettere in campo più mezzi di trasporto.

In merito al piano predisposto, pubblicato su eavsrl.it, EAV ha scritto ai comuni interessati comunicando i dettagli e chiedendo a questi ultimi collaborazione per la gestione operativa.

Eav infatti provvederà a presenziare, con proprio personale, le stazioni maggiormente interessate al trasporto su gomma, aggiuntivo ed alternativo di quello ferroviario, per fornire le informazioni utili a suddividere i viaggiatori tra treni ed autobus, ma ritiene indispensabile che le stazioni interessate, al fine di scongiurare affollamenti e di predisporre ogni utile azione a salvaguardia della salute pubblica, siano assistite anche con volontari della Protezione civile. Più in generale l’azienda ritiene necessario un piano operativo di interventi condiviso, al fine di razionalizzare le risorse messe in campo