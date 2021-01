Piano di Sorrento, Via dei Platani: un percorso di guerra

Piano di Sorrento. Via dei Platani è ancora un percorso di guerra a causa del manto stradale dissestato per i lavori che stanno interessando l’arteria e che, per alcuni metri, rendono anche necessario il restringimento in un’unica corsia. Buche e dislivellamenti che costituiscono un pericolo per gli automobilisti e, soprattutto, per chi viaggia su mezzi a due ruote. I lavori a Via dei Platani durano oramai da diversi mesi provocando disagi ai residenti ed ai tanti che ogni giorno percorrono quella che è una delle strade maggiormente trafficate di Piano di Sorrento, considerato il senso unico presente sul parallelo Corso Italia. Al momento si sta procedendo alla posa dell’asfalto e ci auguriamo che al più presto i cantieri vengano completati e la strada messa in sicurezza.