Piano di Sorrento: vaccino per il sindaco Iaccarino

Penisola sorrentina: anche il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, si è vaccinato.

“Oggi è arrivato il mio turno” con l’hashtag “Io mi vaccino”. Questo il commento che accompagna la foto del primo cittadino di Piano di Sorrento che, proprio come Sagristani, si è sottoposto al vaccino.

A tal proposito, sarebbe veramente un grande traguardo riuscire ad avere un centro per la vaccinazione covid in Penisola e in Costiera amalfitana. Ieri ne hanno parlato i sindaci della Penisola durante un incontro con De Luca. Anche il sindaco di Minori Andrea Reale ha affrontato con Positanonews il tema della vaccinazione di massa dichiarando che la costiera è pronta a realizzarla nel più breve tempo possibile.