Piano di Sorrento: traffico in Via dei Platani fino a Seiano e lavori a Sorrento, ci vuole un elicottero

Piano di Sorrento traffico in Via dei Platani fino a Seiano, ci vuole un elicottero. Mattinata nel caos per il traffico ed i lavori, oltre alle strade dissestate, a Piano di Sorrento. In particolare Via dei Platani, percorribile ad una sola corsia quella che va da Sant’Agnello-Mortora verso il Cavone per intenderci, con un traffico non indifferente .

Per non parlare dei rallentamenti a Vico Equense a Seiano e i lavori al Corso Italia verso Sorrento. Davvero da bollino blu, ci vuole un elicottero, è il commento di un conducente.

Intanto per chi ha deciso di andare verso Castellammare di Stabia e l’autostrada A3 Napoli – Salerno. La Campania gialla sembra che ci si sia dimenticato del Covid, il traffico croce e delizia di una normalità che dovrebbe essere migliorata.