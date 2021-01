Piano di Sorrento. Strisce blu in “sospeso” per l’aggiudicazione dell’appalto , ecco che succede per gli abbonamenti. Diverse richieste di chiarimenti alla redazione di Positanonews da parte dei cittadini disorientati per gli abbonamenti da fare per febbraio. Causa lockdown per Covid gli abbonamenti precedenti si intendono validi fino al 31 gennaio , poi bisogna fare di nuovo gli abbonamenti per febbraio.

Nel frattempo l’amministrazione Iaccarino ha fatto bando per la gestione delle strisce blu, gestione scaduta a fine 2020. A vincere il bando è stata una società per la quale vi è stata l’accusa che sono state fatte dichiarazioni false, da qui la revoca dell’appalto e l’aggiudicazione alla seconda in graduatoria che è proprio la Sis.

Nel frattempo c’è stato un “vuoto” perchè la Sis non ha ancora preso legalmente possesso del nuovo appalto.

Il “cantiere” verrà consegnato giovedì , come ci informano il segretario comunale Michele Ferraro contattato da Positanonews , che ringraziamo per la tempestività e completezza, dal comando della polizia municipale guidata da Michele Galano giungono rassicurazioni in tal senso.

Da giovedì dunque si potranno fare gli abbonamenti . Positanonews, come sempre, è la fonte principale di informazione del territorio e riferimento anche dei carottesi. Ascoltiamo i cittadini cercando di dare risposte.