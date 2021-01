Piano di Sorrento, Salvatore Mare sull’Ospedale Unico: “Mobilità, Vivibilità e Sanità correlati”. Riportiamo di seguito quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il consigliere di minoranza del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare:

MOBILITÁ – VIVIBILITÁ – SANITÁ

Potrei comprendere il Presidente De Luca che, prima del Covid, in penisola veniva unicamente a mangiare la frittura di pesce, una “fuitina” e via, ma non posso capire i primi cittadini e quale tipo di gioco pratichino.

Accostare l’edificazione dell’Ospedale Unico e temi che riguardano la viabilità in costiera sorrentina, come se non ci fosse correlazione diretta, quasi che la realizzazione della struttura santanellese non portasse ulteriori criticità al territorio, particolarmente in forma di traffico.

Veramente una ingiustificabile mancanza di tatto, come a considerare l’intelligenza dei cittadini un optional; è un continuare imperturbabili a vivere di contraddittorietà.