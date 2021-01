Piano di Sorrento, Rossella Russo candidato sindaco. Ma Giovanni che fa?

Piano di Sorrento, Rossella Russo candidato sindaco. In vista del voto amministrativo tra Giovanni Ruggiero e Vincenzo Iaccarino, si affaccia un terzo incomodo: Rossella Russo, attuale assessore municipale. Una candidatura in grado di far saltare tutti gli schemi precostituiti sul fronte dell’Amministrazione e su quello alternativo.

È stata la più votata alle ultime elezioni, gestisce deleghe di peso come le politiche sociali e l’istruzione, ed è comandante della Polizia municipale di Sorrento, un ruolo di indubbio prestigio.

Tutti i dettagli in un articolo del quotidiano Agorà, in vendita in edicola sui possibili retroscena, ma una riflessione è da fare, mentre a Piano siamo alle chiacchiere a Vico Equense già si muovono gli schieramenti .

La domanda che ci preme poi, ma Giovanni Ruggiero che fa?? A Positanonews più volte ha detto che è concentrato sul Liceo Marone da seguire, ma si susseguono gli incontri , senza che sciolga le riserve.

La Russo potrebbe essere un nome, ma da comandante dei vigili a Massa Lubrense ora è comandante a Sorrento, il marito Giacomo Giuliano è vice segretario a Piano di Sorrento, insomma ci potrebbero essere vari motivi a spingerla a non candidarsi, ma sicuramente potrebbe essere l’ago della bilancia.

Lo scenario più probabile rimane lo scontro fra l’ex sindaco Giovanni Ruggiero e il suo ex vice sindaco, ora primo cittadino, Vincenzo Iaccarino.

Entrambi dovranno “pescare” nello stesso gruppo, chi va con Ruggiero e chi con Iaccarino?

Che faranno Pasquale D’Esposito, Marco e la stessa Rossella?

Il primo forse andrà con Iaccarino e gli altri? Finora nessuno ha dato l’ok al sindaco attuale..

Staremo a vedere