Piano di Sorrento: questa mattina in Piazza Cota si dona il sangue

Piano di Sorrento. Questa mattina in Piazza Cota, nel cuore della cittadina, con Avis si dona il sangue. Un servizio che non solo è utile per aiutare il prossimo ma che permette di controllare anche se si è affetti dal Covid. Prima del prelievo, infatti, i volontari sono sottoposti a test.

In piazza Cota è presente la direttrice sanitaria Maria Mambelli fino alle 13. Mambelli fa un appello ai cittadini: “Venite a donare il sangue!”.