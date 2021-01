Piano di Sorrento, nessun nuovo caso di Coronavirus e 3 guariti. Da lunedì si ritorna a scuola

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino rende noto: «Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato nessuna nuova positività al Covid-19 e 3 guarigioni di nostri concittadini.

Lunedì 11 gennaio si ritorna a scuola con la Didattica in Presenza secondo il calendario regionale che ha gradualizzato il rientro in classe degli alunni in ossequio alla logica di garantire la massima sicurezza a studenti e personale scolastico. D’intesa con l’Assessore alla Pubblica Istruzione e col Dirigente Scolastico ho emesso un’Ordinanza, la n. 2 del 8/1/2021, che va ad integrare le disposizioni regionali.

Infatti “è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie.”

Inoltre è testualmente previsto che “deve comunque essere assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi”.

In virtù di tali disposizioni si è ritenuto opportuno di ampliare la possibilità della fruizione della Didattica a Distanza nel caso di particolari criticità di contesti familiari sotto il profilo del contagio da Covid-19. Ciò al fine di controllare al meglio la ripresa delle attività. Sono state quindi integrate all’Ordinanza Regionale le seguenti disposizioni:

“Prevedere la fruizione della didattica a distanza anche per gli alunni aventi familiare convivente positivo al Covid-19 o familiare convivente con sintomi di infezione delle vie respiratorie o familiare convivente che abbia avuto un contatto stretto con soggetto risultato positivo al Covid-19.

Monitoreremo la situazione con molta attenzione».