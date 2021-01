Piano di Sorrento, l’appello di un cittadino: “Mia moglie ancora in Sud Africa. Aiutatemi a farla tornare!”

Piano di Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che ha difficoltà a far rientrare la propria moglie in Italia. Il signore ci ha scritto anche 3 mesi fa. “Caro Positanonews. Il giorno 3 ottobre le ho scritto e lei mi ha dato voce. E la ringrazio per la sua disponibilità. Oggi dopo 3 mesi voglio ribadire che nonostante io ancora provi a chiamare la Farnesina (senza risposta) non ho ancora avuto l’opportunità o un aiuto da qualche politico per far tornare in Italia mia moglie.

Le chiedo di darmi voce di nuovo sperando che qualcuno di buon cuore mi possa aiutare almeno a mettermi in contatto con la Farnesina. Mia moglie è bloccata da un anno in sud Africa. Lei è residente a Piano da 20 anni lavora e paga le tasse come tutti. Siamo cittadini di serie b? Grazie e buona giornata“.