Piano di Sorrento, la festa della Candelora nella Parrocchia di Mortora ai tempi del Covid

Piano di Sorrento. La Confraternita della Purificazione di Maria Santissima della Parrocchia di Mortora rende noto il programma per la Festa della Candelora. A partire da sabato 30 gennaio alle ore 7.30 il Triduo della Presentazione di Gesù al tempio e della Purificazione di Maria. Martedì 2 febbraio alle ore 7.30 Messa della Candelora.

E con un post la Confraternita comunica: «È la festa della nostra Confraternita. Quest’anno siamo costretti a viverla in un modo tutto nuovo, diverso da come eravamo abituati, il lascito di tradizioni dei nostri padri è messo da parte. L ‘importante è, comunque, mettere al centro della nostra esistenza quotidiana il senso di quella candela, di quella luce; sia veramente per ognuno il simbolo di Cristo Vivo, “luce per illuminare le genti”».