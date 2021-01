Piano di Sorrento, Istituto Nautico Nino Bixio: didattica in presenza sospesa fino al 28 febbraio 2021

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha firmato l’ordinanza n. 9 del 28 gennaio 2021 (CLICCA QUI per leggere il testo integrale) con la quale viene disposto che a decorrere dall’1.2.2021 e sino al 28.2.201, salvo proroga in caso di permanenza della criticità epidemiologica da Covid-19, resta sospesa l’attività didattica in presenza dell’Istituto Statale Superiore “Nino Bixio”. La decisione è stata motivata dal fatto che la diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale mantiene tuttora la sua criticità, data la costanza dei casi rilevati, e richiede necessariamente l’insistenza di misure rigorose di contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica.

Considerato che l’Istituto Statale Superiore “Nino Bixio” conta una platea scolastica di circa 700 studenti provenienti dai Comuni della Penisola e dell’area stabiese-vesuviana, la ripresa delle attività didattiche in presenza del predetto Istituto comporta inevitabilmente una movimentazione agli orari di ingresso e di uscita di un notevole flusso di studenti, soprattutto da e verso la stazione circumvesuviana e le fermate degli autobus di linea, con una potenziale e grave incidenza di contatti ravvicinati, difficili da controllare e da arginare, stante l’assenza di un sistema di trasporto dedicato. Una siffatta condizione può costituire un grave rischio di contagio che, per l’attuale contesto emergenziale locale, è da evitare necessariamente a tutela della pubblica incolumità.