Piano di Sorrento. Insegnante positiva al Covid, chiuse 2 classi della paritaria, e altri nove contagiati

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Insegnante positiva al Covid e altri nove contagiati . Sono state chiuse due classi dell ’Istituto Paritario Santa Maria della Misericordia di Piano di Sorrento, quello delle scuole dell’Infanzia delle suore, per una insegnante positiva al coronavirus Covid-19. Il sindaco Vincenzo Iaccarino è subito intervenuto per far sottoporre domani all’USCA alla Clinica San Michele i tamponi . Sono una ventina i bambini interessati, ma non presentano sintomi e, per le norme di contenimento presenti in tutte le scuole, non dovrebbe essersi diffuso il contagio.

Intanto il primo cittadino si è attivato con l’ASL per far effettuare i tamponi. In tarda serata ci sarà il report che Positanonews riporterà, intanto pare ci siano altri nove contagiati al coronavirus Covid-19, la situazione rientra comunque in una curva epidemiologica considerata nella norma della Regione Campania e nazionale.