Piano di Sorrento in lutto per la scomparsa del Direttore di Macchina Salvatore Russo. Aveva 84 anni. Uomo, marito, padre e nonno amorevole ed esemplare, ci ha lasciato dopo una vita dedicata alla famiglia, al lavoro ed alla passione per la musica. Ad annunciarlo con immenso dolore sono la moglie Anna, i figli Fortunata, Lucia, Mariarosaria e Giovanni, la nuora, i generi, gli amati nipoti e le piccole pronipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

La liturgia esequiale avrà luogo domani, domenica 3 gennaio alle ore 16.00 nella Basilica di San Michele Arcangelo.

La redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze alla famiglia.