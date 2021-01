Piano di Sorrento: hackerati Facebook e WhatsApp di alcune ragazze: è scattata la denuncia. Ancora una volta, purtroppo, ci troviamo a riportare notizie di esposizione di informazioni personali da parte di terze persone ad insaputa dei diretti interessati. Le vittime, questa volta, sono delle ragazze della Penisola Sorrentina, precisamente di Piano di Sorrento.

Qualcuno ha hackerato il profilo Facebook di una ragazza, stratagemma tramite il quale è riuscito a creare una rete più fitta. Infatti, nel momento in cui le sue amiche le hanno mandato dei messaggi, sono stati hackerati anche i loro profili e, come conseguenza, i loro numeri WhatsApp. In questo modo, hanno cominciato ad inviare dei messaggi erotici ad insaputa delle malcapitate.

Ovviamente, non appena resesi conto della situazione, è scattata la denuncia. I responsabili pagheranno gravi sanzioni.

Si tratta di un evento particolarmente grave che crea molti disagi.