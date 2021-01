Piano di Sorrento. Domenica 10 gennaio, a partire dalle ore 9.00, si è svolto il 62° Mercato della Terra targato Slow Food, il primo del 2021 nella città della penisola sorrentina, ospitato nella sede del mercato ortofrutticolo in Piazza della Repubblica. Un occasione per poter acquistare prodotti di prima qualità direttamente dai produttori beneficiando anche dei loro preziosi consigli.

Il tutto è stato gestito nel rispetto delle norme di sicurezza con un percorso obbligato in modo da evitare assembramenti, grazie anche al prezioso aiuto del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Piano di Sorrento che si è affiancato ai volontari di Slow Food per contingentare l’ingresso agli avventori e per far rispettare le regole anti-covid.

Un’iniziativa che è stata ben accolta dalla cittadinanza desiderosa di poter portare in tavola prodotti praticamente a chilometro zero, un connubio perfetto di bontà e genuinità.