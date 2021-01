Piano di Sorrento. Gianni Iaccarino “Non escludo il ritorno. Al momento bisogna combattere uniti questa pandemia”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Il 2021 significa ritorno alle urne nella cittadina della Penisola Sorrentina , al momento sembra profilarsi lo scontro fra il sindaco uscente Vincenzo Iaccarino e l’ex sindaco Giovanni Ruggiero, anche se potrebbe uscire l’opzione Cappiello . L’incognita è su quello che faranno gli uomini della Giunta Iaccarino, che erano grosso modo gli stessi della ex Giunta di Ruggiero, ma anche su politici come Gianni Iaccarino da sempre super votato, da candidato possibile contro Iaccarino ultimamente è stato visto a dialogare con il primo cittadino. Gianni Iaccarino si è mantenuto sempre equilibrato ed equidistante, più volte candidato sindaco, potrebbe essere la sua occasione, altrimenti con chi si potrebbe candidare?

“Non escludo il ritorno – dice Gianni Iaccarino -. Prima le idee i progetti poi gli uomini. Non è detto che ci possano essere altri candidati, compreso il sottoscritto

Al momento bisogna combattere uniti questa pandemia. Poi vedremo, in ogni caso credimi, la politica non mi manca, soprattutto quella fatta a oggi.” Gianni Iaccarino comunque, come tanti, in questo momento ancora non hanno preso una decisione.