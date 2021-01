Piano di Sorrento e Vico Equense. De Luca assicura: individuati i fondi per Via Lavinola

Ieri i sindaci della penisola sorrentina hanno incontrato in Regione il Presidente Vincenzo De Luca per discutere di diverse problematiche. E tra i vari argomenti si è parlato anche di Via Lavinola, la strada che costituisce un punto di interesse per i comuni di Piano di Sorrento e Vico Equense. Il Presidente De Luca ha assicurato che sono stati individuati i fondi per la messa in sicurezza dell’arteria stradale grazie al finanziamento di 1,7 milioni di euro concesso dalla Regione Campania ai due comuni della penisola sorrentina e che consentirà il rifacimento ex novo della strada. Ricordiamo che Via Lavinola è da tempo interessata da incuria e degrado che hanno determinato anche diversi smottamenti che minano la sicurezza della strada.