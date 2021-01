Piano di Sorrento e le sue buche

Piano di Sorrento. Sono molte le segnalazioni sui social che riguardano il dissesto di alcune strade della città della penisola sorrentina. Molte arterie, anche principali, presentano particolari dislivelli, affossamenti dell’asfalto e buche. A partire da Via dei Platani, interessata di recente da lavori, e che attende ancora la posa del nuovo strato di asfalto. Anche il Corso Italia, nonostante il recente rifacimento dell’intero manto stradale a seguito di lavori, presenta affossamenti in diversi punti e piccole buche. Una situazione che rappresenta fonte di pericolo per gli automobilisti ma, soprattutto, per i ciclomotori. Auspichiamo che le strade interessate dai dissesti vengano al più presto messe in sicurezza per la tranquillità di chi ogni giorno percorre le strade di Piano anche in qualità di pedoni.