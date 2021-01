Piano di Sorrento: da Sisters Wine & Creativity tutto pronto per Carnevale!

Piano di Sorrento. Da Sisters Wine & Creativity è tutto pronto per il Carnevale! La location è già preparata per la festa: colori, festoni, luci. Tutto estremamente accogliente e variopinto per chi vuole gustare ottime pietanze in un’atmosfera briosa.

“Abbiamo le frappe o chiacchiere, che da noi invece si chiamano crostoli. Li facciamo proprio come nostra madre: sottilissimi. Sono fantastici. Abbiamo preparato anche le frittelle con uvetta e biscotti vari che ha cucinato la mia sister Barbara”, ci ha raccontato Sonia Favaro.

Le due sorelle arrivano da Treviso, e si chiamano Sonia e Barbara. Il loro amore incondizionato per la Costa di Amalfi e Sorrento le ha portate a stabilirsi qui. Dopo innumerevoli viaggi in Costiera dai quali tornavano sempre in lacrime, le due sorelle hanno trovato l’amore ed il lavoro di una vita. “Da quando abbiamo 14 anni lavoriamo nel settore della ristorazione e la nostra passione sono il cibo e vino, il connubio perfetto, coccolare le persone che vengono a trovarci – ci hanno raccontato durante un’intervista fatta lo scorso luglio. “Il nostro cavallo di battaglia è l’apericena, composto da un piatto di portata, fritti, primi, secondi, salumi, accompagnati da un calice di vino. Siamo appassionate di formaggi e salumi, dalla Sicilia al Piemonte ed alla Toscana”.