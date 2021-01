Piano di Sorrento, centralina Telecom all’incrocio di via Cavone aperta. Già dalla serata di ieri, sabato 16 gennaio 2021, una centralina Telecom posta all’incrocio di via Cavone e Corso Italia risulta aperta. Alcuni cittadini di Piano di Sorrento, in penisola sorrentina, ci hanno contattati allarmati: infatti, si tratta comunque di un apparecchio sotto tensione.

Ci auguriamo che la Telecom venga allertata in fretta e che si intervenga quanto prima per chiuderla nuovamente e risolvere la situazione, in modo tale da rasserenare l’animo dei cittadini di Piano di Sorrento.