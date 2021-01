Piano di Sorrento. Artigiani Scotto , la pizza “gialla” della speranza “Pensiamo a lavorare”

Piano di Sorrento ( Napoli ). Artigiani “Scotto” , una pizzeria innovativa a Piazza Mercato Facciamo gli auguri di cuore da Positanonews a questo giovane pizzaiolo che ha mostrato grande qualità nelle sue pizze. Artigiani “Scotto” si è presentata come una bella pizzeria , locale ben curato , un forno da pizza , vero forno da pizza fatto bene “Ho perso sei mesi per aprire il locale – ci confida Gianni Scotto -, perchè volevo ogni cosa fatta bene secondo la mia filosofia”, ma perchè Artigiani Scotto? “Per me ogni artigiano produce la sua passione, per me la pizza è una passione, mi sento un artigiano e cerco di offrire una passione ” . La pizza leggerissima, da antica tradizione napoletana dell’area flegrea, in cucina anche ottima frittura, dopo una lunga esperienza ora il ragazzo ha trovato la sua strada e va avanti anche con le restrizioni del Covid “Facciamo asporto fino alle 22 e delivery fino alle 23, non ci fermiamo mai Senza lamentele, se ci aprono apriamo, se ci chiudono chiudiamo..”

Gianni Scotto

http://www.artigianiscotto.com/

Telefono

081 1881 5758

Cellulare

+39 327 356 6438