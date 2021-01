Piano di Sorrento: al via lunedì i lavori per il Ponte Orazio

Piano di Sorrento. Come annunciato anche attraverso un post sulla propria bacheca Facebook, lunedì 1° febbraio partiranno i lavori di restyling in via Ponte Orazio dove si prevedono il ripristino della strada crollata e la manutenzione straordinaria del costone tufaceo. Il sindaco Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, è soddisfatto perché si tratta di uno degli obiettivi rilanciati già a metà mandato. La gara d’appalto per i lavori ha un importo di circa 1,3 milioni di euro.

Le risorse economiche sono giunte all’amministra-zione di piazza Cota grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli approvato nell’ambito del Piano strategico. L’intervento è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche approvato in giunta e, successivamente, dal consiglio comunale cui ha fatto seguito la firma da parte del sindaco Iaccarino dell’accordo di programma tra la Città Metropolitana e l’amministrazione di Piano di Sorrento per l’attuazione coordinata degli interventi. Via Ponte Orazio è una piccola strada che assume un peso specifico importante per la vivibilità delle zone perché segna un confine tra Piano e Meta.