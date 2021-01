Piano di Sorrento, al ristorante “Le Tre Arcate” le ottime zeppole di San Giuseppe di Luciano Russo

Piano di Sorrento. Se avete voglia di gustare delle ottime zeppole di San Giuseppe non potete non andare al ristorante “Le Tre Arcate” in Piazza Cota dove le mani sapienti e la bravura di Luciano Russo danno vita ad uno dei dolci tipici di questo periodo. Una bontà assolutamente da provare, con una crema morbida e profumata, un impasto delicato e dal sapore capace di avvolgervi il palato.

Oltre alle zeppole ed altri dolci, potete approfittarne per ordinare una buona pizza, un primo piatto od un secondo certi di poter contare su prodotti di prima scelta cucinati con grande maestria.

Essendo la Campania in zona gialla potrete comodamente sedervi al tavolo dalle ore 12.00 alle 16.00, oppure contare sull’asporto ed il delivery dalle ore 11.30 alle 15.00 e dalle ore 18.30 alle 22.00.