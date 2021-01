Perché Mario Draghi è l’ostacolo maggiore a un Conte-ter

Sul nome di Mario Draghi si gioca di fatto una partita tattica di primaria importanza: qualora i “costruttori” invocati da Conte non dovessero riuscire a formare un nuovo gruppo in cui convogliare voti “nuovi” rispetto a quelli ottenuti martedì scorso in Senato dal premier, toccherebbe a Italia Viva l’ultima parola sull’eventualità di un terzo esecutivo Conte. A quel punto, ipotizzando che una delle forze politiche avanzi il nome di Mario Draghi, difficilmente una forza europeista come il Pd – e una che da poco si richiama ai valori comunitari come il M5s – avrebbe la forza per dire no all’ex governatore della BCE. In soccorso, però, potrebbero arrivare i voti del centrodestra (forse anche quelli di Lega e Fratelli d’Italia) disposti a dare vita ad un governo di unità nazionale guidato proprio da Draghi pur di mettere fuori causa Conte. Resta certo una grande variabile sull’intera operazione: Mario Draghi avrà voglia di farsi trascinare nell’agone politico?

Fonte: Il Sussidario