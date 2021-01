Perchè fermarsi quando il semaforo è giallo

Molti automobilisti si domandano se passare con il semaforo giallo sia vietato oppure no, ma il Codice della strada non lascia spazio all’interpretazione: quando la luce diventa giallo-ambra (simile all’arancione) è obbligatorio fermarsi.

Eppure è molto diffuso il comportamento – assolutamente sbagliato – di accelerare non appena scatta l’arancione per evitare il rosso e risparmiare tempo.

Esiste solo un caso in cui si può evitare la multa, ovvero quando l’auto giunge in prossimità del semaforo nel momento in cui è scattato il giallo o una manciata di secondi dopo.

In questo articolo le regole della circolazione stradale, l’importo della multa e quando impugnare la contestazione.

Passare con il giallo è vietato oppure no?

Il semaforo giallo-arancione indica il preavviso di arresto, in altre parole mette in guarda il guidatore che entro pochi secondi potrebbe scattare il rosso. Secondo il Codice della strada se la luce è gialla bisogna fermarsi; infatti l’articolo 41, comma 10, prevede che:

“Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.”

Quindi, se scatta la luce gialla-arancione, automobilisti e motociclisti devono fermarsi e non superare la striscia di arresto indicata sull’asfalto; in mancanza della striscia i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione e l’attraversamento pedonale e non devono oltrepassare il semaforo, in modo da poterne osservare le indicazioni.



È severamente vietato accelerare per passare prima che il semaforo diventi rosso.

Quando si può passare con il giallo senza rischiare la multa?

Nonostante il divieto, esiste una ipotesi in cui passare con l’arancione è consentito, anzi “tollerato”. Ciò accade quando l’automobile si trova in prossimità del semaforo nel momento in cui o appena dopo la luce è passata dal verde al giallo: in questo caso, infatti, i rischi di una frenata brusca e improvvisa sarebbero maggiori di quelli che si correrebbero passando con l’arancione.



Solitamente la sanzione scatta quando il conducente abbia superato l’incrocio dopo almeno tre secondi dal passaggio dal verde al giallo, lasso di tempo che la legge considera sufficiente per reagire in maniera tempestiva e rallentare in prossimità dell’incrocio.

Fonte: Money.it