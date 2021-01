PER NON DIMENTICARE di Annamaria Farricelli ….Uomo dove sei, dove sei finito?

Per non dimenticare, per comprendere il silenzio che squarcia il celo di quei luoghi.

“Auschwitz-Birkenau “dove parlare non ha senso,dove l’aria parla per quei 6milioni di persone,dove la macabra e indecorosa iscrizione”Il lavoro vi rende liberi “suona come offesa alla dignità ed intelligenza umana! Dai binari di un viaggio senza ritorno,dalle camere a gas,dalle latrine,dal pasto, dai blocchi,dal muro delle fucilazioni,dai trespoli delle impiccagioni,dal misero pranzo,dall’urna ceneraria,dalle montagne di scarpe dei bimbi,delle donne,degli uomini,dalle valigie con intestazioni…..tutto è dolore, tutto è miseria umana,tutto è disumanizzazione, tutto è senza senso ! Ho visto la cella di Primo Levi,di padre kolbe e di tanti altri anonimi,come me ,e mi sono sentita un verme in questo “…atomo opaco del male…!” Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario!