Per la riapertura ufficiale degli impianti sciistici bisognerà attendere fino al 18 gennaio

Brutta notizia per gli amanti dello sci. E’ stata, infatti, rimandata ufficialmente al 18 gennaio la riapertura degli impianti sciistici, come da ordinanza firmata dal Ministro Roberto Speranza. Anche i gestori erano fiduciosi di poter riaprire gli impianti subito dopo l’Epifania cercando di salvare una parte della stagione. Ma l’ipotesi di riaprire il 7 gennaio è stata giudicata rischiosa dalle stesse Regioni che chiedono prudenza. A destare maggiori preoccupazioni sono gli impianti di risalita, in modo particolare le cabinovie e le funivie, poiché le loro caratteristiche strutturali e di carico le mettono al pari dei mezzi di trasporto pubblico e rappresentano conseguentemente un contesto a rischio di aggregazione, soprattutto nelle ore di punta. Il che faciliterebbe la diffusione del contagio.