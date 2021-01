A Vico Equense e nel resto della Penisola sorrentina nel primo pomeriggio le temperature sono previste in netta diminuzione. Neve su Faito.

Nel primo pomeriggio le temperature sono previste in netta diminuzione e se persisteranno le precipitazioni leggere e a tratti moderate, la neve cadrà sul Monte Faito e anche a quote molto più basse. Gli accumuli potranno verificarsi a partire dagli 850 metri s.l.m., senza escludere s.maria del castello che sta tra i 650 m.s.l.m. e i 700 (quest’ultima è la quota più alta corrispondente alla cappella)

A S.maria del castello avremo in caso di precipitazioni come minimo una pioggia mista a neve, con possibilità che questa possa verificarsi anche sulle frazioni più alte come Moiano, Ticciano e Preazzano. In queste 3 frazioni non si può escludere nemmeno la neve bagnata, più improbabile saranno gli accumuli nevosi in superficie. Comunque alla base di ciò nulla si può escludere, ma al momento queste sono le previsioni che a livello comunale prevedo

Questo per quanto riguarda specificatamente Vico Equense. Per quanto riguarda le cifre, a partire dai 1200 m.s.l.m. gli accumuli nevosi potranno toccare gli 8 cm, a partire dai 1100 m.s.l.m. circa 6/7 cm e dagli 850 circa 5 cm. Questi sono i massimi accumuli previsti che potranno essere più bassi perchè la pertubazione colpirà maggiormente il salernitano, il Cilento, la Lucania tirrenica e la Calabria settentrionale.