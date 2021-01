Penisola sorrentina: si è tenuto ieri l’incontro con chiesa ed associazioni per la situazione sanitaria

Penisola sorrentina. Ieri sera c’è stato un incontro, in totale sicurezza, con i sindaci della Penisola sorrentina, i rappresentanti delle Unità pastorali cittadine e i referenti delle associazioni del territorio per continuare a “costruire” un fronte comune contro i disservizi sanitari, che stanno portando alla cancellazione del reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento, del pronto soccorso del presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” di Vico Equense e alla mancata previsione di un punto vaccinale nel territorio che si sviluppa da Massa Lubrense a Vico Equense.

All’incontro erano presenti il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli e il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino. Gli altri hanno partecipato alla diretta streaming. L’incontro, che si è tenuto al Teatro Sant’Antonino della Cattedrale di Sorrento, si è svolto in assoluta sicurezza ed è stato trasmesso in streaming, sui canali social delle comunità parrocchiali di Sorrento: un modo per allargare la partecipazione e garantire la massima trasparenza. E’ possibile vedere la diretta.