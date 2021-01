Penisola sorrentina, marittimi bloccati in Cina: rimpatrio a metà febbraio

Penisola sorrentina. Si avvia a conclusione la vicenda dei marittimi italiani bloccati da sette mesi su due navi da carico in Cina: sono infatti arrivati da qualche giorno nel paese orientale gli equipaggi sostitutivi che consentiranno il ritorno a casa dei tredici marinai imbarcati sulle due unità alla fonda da fine giugno 2020 nella baia di Huanghua per una disputa commerciale internazionale. I rimpiazzi sono giunti in Cina lo scorso 19 gennaio e sono attualmente in quarantena; se non ci saranno difficoltà tra quattro giorni potranno salire a bordo della Antonella Lembo; per i sette membri italiani dell’equipaggio è previsto il volo per l’Italia per il 6 febbraio prossimo, dopo aver sbrigato le formalità burocratiche ed aver effettuato il tampone.

Per i marittimi della Mba Giovanni lo sbarco, per questioni organizzative, è invece previsto una settimana dopo e l’arrivo in Italia verso il 20 del prossimo mese. Dei tredici marittimi bloccati in Cina, di cui alcuni non fanno ritorno a casa da un anno e mezzo, diversi sono originari della penisola sorrentina tra questi, l’allievo di coperta Francesco Mastellone di Sant’Agnello e il direttore di macchina Pietro Starace di Vico Equense. Fu il ministro degli esteri Luigi Di Maio ad ufficializzare la svolta diplomatica avendo ottenuto dal governo cinese l’ok allo sbarco dei marittimi. Alcuni mercantili, tra cui proprio l’Antonella Lembo, erano bloccati al largo di Huanghua dallo scorso 29 giugno. Motivo? Una vera e propria “guerra” commerciale tra Cina e Australia. Una lite a distanza che ha bloccato il carico stipato a bordo della nave. A ciò si è aggiunta la pandemia che di fatto ha bloccato i mercantili in Asia. Al rientro, già nei prossimi giorni, 13 marittimi di diversi comuni italiani tra cui Napoli, Vico Equense, Sant’Agnello, Procida e Monte di Procida.