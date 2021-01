Penisola Sorrentina, Laura Cuomo in contatto con il CERT per un progetto sul monitoraggio del mare nostrano

Penisola Sorrentina, Laura Cuomo, “La grande onda”, in contatto con il CERT, tramite i social segnala un progetto sul monitoraggio delle acque antistanti la Penisola.

La cosa è stata recepita con entusiasmo dalla Task Force Nazionale del CERT. Il Cetacean strandings Emergency Response Team ha come obiettivo quello di intervenire direttamente sul campo in caso di spiaggiamenti anomali di cetacei, in tutti quegli eventi di spiaggiamento di mammiferi marini lungo le coste italiane che richiedono un intervento rapido e coordinato, con attrezzature e competenze specifiche come nel caso di grandi cetacei spiaggiati, animali spiaggiati vivi, spiaggiamenti di massa e disastri ambientali, disponendo di piena capacità di intervento operativo su cetacei vittime di collisioni con natanti e, in generale, sui cetacei spiaggiati di grandi dimensioni.

Laura Cuomo fa sapere che in penisola sorrentina, comuni cittadini fruitori del mare, da giugno a gennaio di questo anno, hanno avvistato e documentato la presenza di cetacei (balene) nel Golfo. Almeno sei i casi documentati.

Per questo sarebbe utile organizzare un sistema di segnalazione e di raccolta dati, destinato a questo tipo di avvistamenti, che – evidentemente – vanno monitorati ai fini scientifici

Il Cert ha risposto che questa sarebbe un’ ottima idea poichè a livello locale esistono già alcuni progetti di monitoraggio e il contributo della “citizen science” è fondamentale. Finalmente ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante accorgersi e conoscere gli abitanti del mare, solo così possiamo proteggerli

Il ringraziamento del CERT che si occupa soprattutto di gestire animali in difficoltà o spiaggiati, quindi per questo tipo di segnalazioni sarebbero grati per questo supporto oltre alla condivisione dei loro obiettivi di educazione