Pecchia torna in pista: allenerà la Cremonese

Pecchia torna dunque ad allenare dopo l’esperienza alla guida della Juventus U23. Ha guidato la formazione bianconera in Serie C nella stagione 2019/20, venendo quindi sostituito al termine dell’annata da Andrea Pirlo e poi, dopo la promozione di quest’ultimo in prima squadra, da Lamberto Zauli.

La Cremonese si affida a lui per risalire la china dopo un avvio di campionato altamente negativo: i lombardi hanno conquistato appena 15 punti nelle prime 17 giornate, hanno perso le ultime 3 senza segnare nemmeno una rete e sono quintultimi, in piena zona playout.