Tramonti, costiera amalfitana. Le forti raffiche di vento che in questa domenica stanno flagellando la costiera amalfitana, così come tutta la Campania, hanno provocato l’abbattimento di un ponteggio alto circa 8 metri che era stato edificato intorno ad un fabbricato della frazione di Gete per consentire lavori di ristrutturazione dell’edificio.

Le folate di vento si sono incanalate tra i teloni ed hanno provocato il crollo di buona parte della struttura in metallo che ha provocato danni ad un edificio adiacente e ad alcune auto che si trovavano in sosta nell’area sottostante il ponteggio. Solo un caso fortuito ha fatto sì che al momento del crollo non vi fossero persone in zona.

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Maiori ed i volontari della Protezione Civile “I Colibrì” che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area rimuovendo la parte della struttura del ponteggio ancora pericolante.