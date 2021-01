Passeggiate amorose da Napoli a Parigi con il soprano Maria Grazia Schiavo

Napoli – Domenica 10 gennaio alle ore 18 l’appuntamento da non perdere è con il soprano Maria Grazia Schiavo, tra i soprani italiani di riferimento nel repertorio belcantistico, e grande specialista del repertorio napoletano, al piano Maurizio Iaccarino. In programma alcune romanze “da salotto” intitolate “Passeggiate amorose da Napoli a Parigi tra il XVIII e il XIX secolo”.

Vi stiamo segnalando il concerto che è parte integrante del progetto “Silenzio in sala a tempo di musica”, la prima stagione concertistica online realizzata dal Comitato nazionale Amur del quale la Associazione Alessandro Scarlatti fa parte al fianco di 13 tra le più prestigiose istituzioni cameristiche italiane: Società dei Concerti di Parma, Società del Quartetto di Milano, Fondazione Società dei Concerti di Milano, Associazione Amici della Musica di Padova, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Fondazione Perugia Musica Classica, Società dei Concerti di Trieste, Società del Quartetto di Vicenza, Marche Concerti, Associazione Musicale Etnea, Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo, Associazione Ferrara Musica, Associazione Musicale Lucchese. Da gennaio ad aprile 2021 il progetto prevede tredici concerti, in altrettanti teatri italiani, che saranno registrati a porte chiuse e trasmessi in streaming gratuito sul nuovo portale www.comitatoamur.it . Menzione pseciale merita il fotografo Daniele Ratti, che immortalerà ogni evento con un’unica immagine, il cui processo di impressione durerà per tutto il concerto e sarà visibile al pubblico.

Il concerto del 10 gennaio 2021 alle ore 18 sarà visibile nel canale Youtube della Associazione Alessandro Scarlatti e sul sito del Comitato Amur

a cura di Luigi De Rosa

(nella foto d’archivio, il soprano belcantista Maria Grazia Schiavo)