Ospedale unico a Sant’Agnello a rischio idrogeologico e sanità allo sfascio a Sorrento e Vico

Ci ritroviamo, per l’ennesima volta, a parlare di una futura cattedrale nel deserto tanto voluta dagli amministratori penisulari che al dire di qualche Sindaco sia, cito testualmente, il sogno che diventa realtà.

Tale “sogno” costerà ai contribuenti 65 milioni di euro, sarà realizzato adiacente a viale dei Pini dove nella carta del rischio idrogeologico viene siglato R4 (rischio molto elevato) la presenza di un solo asse di collegamento con l’area metropolitana di Napoli e la rete autostradale, che risulta quasi sempre congestionato da intensi volumi di traffico e rende difficoltoso il raggiungimento dei principali presidi ospedalieri quali il vicino Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia; valevole anche per il futuro polo ospedaliero unico; infatti i collegamenti interni alla penisola sono rallentati

da caratteristiche della rete stradale inadeguata ai volumi di traffico, la chiusura dei presidi ospedalieri sia di Vico Equense che di Sorrento (posizionati strategicamente ).

Detto quanto chiedo, a gran voce, come sia possibile che le autorità competenti non prendano in considerazioni i suddetti campanelli di preoccupazioni?

E’ possibile che ad oggi non esiste una forza politica che prenda in seria considerazione quanto si stia facendo?

Considerando quanto detto precedentemente questi pseudo politici devono chiedere scusa e andare a casa.

Cafiero M5S Vico Equense