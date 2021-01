Ospedale di Sorrento, la lettera dell’Unità Pastorale per la Rianimazione: “Chiediamo il ripristino dei servizi sanitari essenziali”. Ripristinare la piena operatività del reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento, riattivare il pronto soccorso al presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” di Vico Equense ed individuare in Penisola sorrentina un punto per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19.

Con una lettera trasmessa via Posta elettronica certificata (Pec) al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ai vertici sanitari della politica regionale e per conoscenza (via mail semplice) alle amministrazioni sanitarie e comunali locali, l’Unità Pastorale di Sorrento, espressione di tutte le comunità parrocchiali della città, raccoglie l’invito di tanti cittadini, legittimamente terrorizzati dalle inaccettabili criticità rilevate nei presidi ospedalieri del territorio, chiedendo – con fermezza – il ripristino dei servizi sanitari essenziali.

“Il tutto – si legge nella lettera – anche in risposta all’insegnamento evangelico e al magistero sociale della Chiesa”.

Nella missiva, l’Unità pastorale di Sorrento ripercorre analiticamente tutte le principali tappe che hanno portato all’ennesima sforbiciata ai servizi sanitari.

“Il 23 dicembre scorso – si legge -, i principali organi di informazione locali e regionali, riportavano l’infausta notizia della chiusura del reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento, per mancanza di personale (nella fattispecie, di medici anestesisti). Nei servizi giornalistici si riportava, in maniera dettagliata, il quadro delle carenze sanitarie dei presidi ospedalieri del comprensorio sorrentino, specificatamente dell’ospedale civile di Sorrento e dell’ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense, con il conseguente “blocco” delle attività chirurgiche, con l’unica eccezione dei casi urgenti. Tali servizi giornalistici non sono mai stati smentiti, ma, di fatto, confermati dalle successive iniziative messe in campo dai sindaci del territorio del comprensorio della penisola sorrentina, che hanno pubblicamente chiesto alle autorità sanitarie competenti di ripristinare gli abituali standard di assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri di Sorrento e di Vico Equense”.

E ancora: “Il territorio della penisola sorrentina, anche in virtù di un discorso squisitamente morfologico e demografico, necessita di un’adeguata assistenza sanitaria in loco, che risponda a canoni di efficienza e di tempestività, specie in un periodo contrassegnato dalla pandemia da Covid-19 (periodo che ha portato ad un rallentamento nell’assistenza ai pazienti affetti da altre patologie)”.

Di qui, le tre richieste.

La prima: “Ripristinare, con effetto immediato, la piena operatività del reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento”.

La seconda: “Ripristinare i servizi sanitari essenziali, pronto soccorso incluso, dei presidi ospedalieri Santa Maria della Misericordia di Sorrento e “ De Luca e Rossano” di Vico Equense”.

E infine: “Individuare in un presidio ospedaliero del comprensorio sorrentino, un punto per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19: al momento, il territorio della Penisola sorrentina risulta essere sguarnito di un punto vaccinale”.

Alla lettera, l’Unità pastorale di Sorrento chiede un riscontro scritto.