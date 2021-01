Osaka, la donna atleta più pagata al mondo investe nel calcio femminile

La tennista Naomi Osaka, l’atleta donna più pagata al mondo ha deciso di investire nel calcio femminile ed, in particolar modo nella franchigia di NWSL (il massimo campionato nordamericano) North Carolina Courage. Osaka, nonostante abbia solo 23 anni vanta tre titoli del Grande Slam in bacheca ed è stata inserita fra le 100 persone più influenti al mondo dalla prestigiosa rivista Time. Ecco le sue parole dopo l’acquisizione del club: “Le donne che hanno investito su di me mi hanno reso quella che sono oggi. Non so dove sarei senza di loro. Durante la mia carriera ho sempre ricevuto così tanto amore dalla mie colleghe atlete e per questo sono orgogliosa di annunciare che sono la proprietaria del North Carolina Courage”. Le considerazioni del presidente del club Steve Malik: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Naomi come proprietaria del North Carolina Courage. Naomi incarna i valori che ci siamo sforzati di coltivare nel nostro club e porta un punto di vista inestimabile su argomenti che vanno oltre lo sport. Non riesco a pensare a nessuno che ci aiuti meglio mentre continuiamo a fare la differenza nella nostra comunità e ispirare la prossima generazione di donne”. La rapida ascesa della giovane donna giapponese è cominciata nel 2018 con la famosa vittoria nella finale dello US Open contro Serena Williams e proseguita poi fino a oggi. Ed è proprio con la Williams che Naomi potrebbe sfidarsi anche su un campo di calcio visto che Serena, qualche mese fa, ha finanziato assieme a varie stelle dello sport, del cinema e alcune imprenditrici, il progetto dell’Angels City FC, neo franchigia di Los Angeles che prenderà parte alla NWSL dal 2022.