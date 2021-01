Open day online all’alberghiero di Vico Equense

In questa strana guerra contro un nemico invisibile, l’istituto alberghiero “F. De Gennaro” di Vico Equense è sempre a fianco e a disposizione di famiglie e adolescenti per la scelta cruciale della scuola superiore. Le domande per le iscriazione nuovo anno scolastico 2021/2022 potranno essere inoltrate online fino alle 20.00 del 25 Gennaio 2021.

Si terrà sabato 16 e 23 Gennaio, dalle ore 10.00, 12.00, 17.00, 21.00 l’open Day online. Potranno partecipare ragazzi e genitori all’open day della scuola per un tour virtuale sulle proposte didattiche, i laboratori formativi e le nuove opportunità professionali.

Per seguire la diretta streaming seguire il link: https://www.facebook.com/alberghierovicoofficial/