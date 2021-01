Olimpiadi “Tokyo 2020”,l’Italia rischia l’esclusione.

Il CIO pronto a sanzionare il Coni escludendo il nostro Paese dalle prossime olimpiadi in Giappone. Una decisione che non ha precedenti per l’Italia e che può essere prodotta dalla mancata autonomia del Coni. I nostri atleti, tuttavia possono partecipare senza bandiera e nell’eventualità di medaglie d’oro senza l’inno nazionale. Per evitare l’esclusione serve un decreto legge del Governo nelle prossime ore.

Bisogna fare presto affinché il nostro Paese possa partecipare alle prossime olimpiadi in Giappone che ,a causa della pandemia, furono rimandate dall’anno scorso a quest’anno dal 23 Luglio all’8 Agosto e si chiameranno sempre “Tokio 2020”. Serve un decreto legge nelle prossime 24-48 ore che risolva la questione dell’autonomia del Coni. In alternativa l’Italia sarà ufficialmente esclusa dall’evento. La decisione ufficiale arriverà mercoledì alle ore 17.30, e la prenderà naturalmente il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, sotto forma di sospensione del Coni. Sotto accusa la legge di riforma dell’ordinamento sportivo, provvedimento approvato in via definitiva dal Senato con 154 sì, 54 no e 52 astenuti. Nel provvedimento, secondo il Comitato Olimpico Internazionale, risiedono norme non aderenti ai principi della Carta Olimpica, in quanto intaccherebbe l’autonomia dello sport italiano. Pertanto il Coni dopo la riforma dello Sport, attuata dal primo Governo Conte, ha perso la propria autonomia, in virtù dell’ingresso in scena dell’organo governativo Sport e Salute.

Sebbene l’attuale Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora si sia adoperato in tal senso con il varo di una ulteriore riforma che cancellasse il precedente provvedimento, si è in attesa, nei prossimi giorni, di un decreto che risolva definitivamente la questione dell’autonomia del Coni . L’attuale situazione potrebbe comportare anche l’esclusione per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026,con un danno economico per il nostro Paese non indifferente, in quanto sarebbero sospesi i finanziamenti del CIO all’Italia. Di fronte ad un tale inedito scenario, tuttavia l’esclusione dalle Olimpiadi varrebbe per l’Italia, ma non per gli atleti italiani. Tutti gli atleti che hanno già ottenuto la qualificazione avrebbero la possibilità di volare in Giappone, disputando i giochi da indipendenti. Ovvero senza utilizzare i colori dell’Italia e in caso di successo non potrebbe suonare l’inno di Mameli. Una ulteriore tegola sul già traballante governo Conte bis, che richiede una concreta ed immediata soluzione. Altrimenti ,oltre la già drammatica situazione politica,quella dell’esclusione dai giochi olimpici rappresenterebbe, a livello mondiale, per il popolo italiano una inedita e grave umiliazione. – 25 gennaio 2021 – salvatorecaccaviello

Fonte:Fanpage.