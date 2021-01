Oggi Paolo Borsellino, il giudice ucciso dalla mafia, avrebbe compiuto 81 anni

Oggi, 19 gennaio, Paolo Borsellino avrebbe compiuto 81 anni. Era nato nel 1940 a Palermo nell’antico quartiere di origine araba della Kalsa. Entrambi i suoi genitori erano farmacisti. Dopo aver frequentato brillantemente il liceo classico si iscriveva alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo conseguendo la laurea con il massimo dei voti all’età di 22 anni.

Dopo pochi giorni dalla laurea un grave lutto segna la sua vita con la perdita del padre trovandosi giovanissimo a prendersi cura della sua famiglia. Ma non abbandona la sua passione e continua a studiare per prepararsi al concorso in magistratura che riesce a superare nel 1963.

Nel 1975 viene trasferito al Tribunale di Palermo e comincia il suo impegno nella lotta alla mafia. Dal 1980, dopo l’uccisione in un agguato del capitano Basile, a Paolo Borsellino ed alla sua famiglia viene assegnata la scorta, con lo stravolgimento della vita normale e delle abitudini quotidiane.

Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino viene ucciso in un attentato a Via D’Amelio, strada nella quale andava ogni domenica per fare visita alla madre. La sua “colpa” è stata quella di essere arrivato troppo vicino alla cosiddetta “cupola” della mafia.

Encomiabile l’impegno di Borsellino nell’incontrare i giovani per sensibilizzarli sul problema della mafia. Era un uomo caparbio e con una grandissima passione per il suo lavoro.

La sua persona va ricordata sempre, unitamente alla tragica morte, affinché si possa mantenere alta l’attenzione sul problema della mafia e si possa un giorno arrivare a sconfiggerla.