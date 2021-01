Oggi è l’International Thank You Day. Ringrazia chi ami!

L’International Thank You Day è una festa annuale che si celebra l’11 gennaio. Spesso ci dimentichiamo di dire un grazie dato per scontato. È essenziale mostrare gratitudine dal profondo del cuore a coloro che hanno reso la vostra vita migliore e più felice. Le buone maniere di una persona spesso si riflettono nelle parole che usa. Naturalmente, c’è chi ringrazia per dovere e non per cuore. Per sottolineare l’importanza di dire grazie, è stata istituito l’International Thank You Day. Non esitate mai a pronunciare queste semplici parole.

“Prendete l’abitudine di dire grazie alla gente. Per esprimere il vostro apprezzamento, con sincerità e senza l’aspettativa di nulla in cambio. Apprezzate veramente coloro che vi circondano, e presto ne troverete molti altri intorno a voi. Apprezzate veramente la vita, e scoprirete che ne avete di più”. – Ralph Marston

Storia dell’International Thank You Day

La storia, l’origine e il fondatore della Giornata internazionale del ringraziamento sono sconosciuti. Non si fa menzione dell’anno in cui questa giornata è stata celebrata per la prima volta. Alcune aziende di biglietti anni fa hanno iniziato a produrre cartoline per gli auguri. Qualunque sia il motivo, bisogna festeggiare questo giorno e dire grazie a chi si ama! Questo giorno è uno dei più dolci dell’anno e non bisogna dimenticare di essere riconoscenti a tutte le persone che se lo meritano durante l’anno.