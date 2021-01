Novità editoriale: “Praiano, Identità di un territorio”

Il Centro di Cultura e Storia Amalfitana presenta un’interessante novità editoriale, il volume dal titolo “Praiano – Identità di un territorio. Chiese, ambiente, cultura” a cura di Maria Russo e Riccardo Gallo.

Il sindaco f.f. Annamaria Caso dichiara: “E’ una importante iniziativa che il nostro comune sta portando avanti da mesi. La pubblicazione di questo importante volume è solo il primo step”.

La preservazione del patrimonio culturale e dell’ambiente naturale e umano in prospettiva di resiliente salvaguardia identitaria si configura, nella attuale fase di omologazione globale, come obiettivo imprescindibile per la sopravvivenza delle diversità e delle specificità locali.

Praiano è contraddistinta, nella sua evoluzione storica, da un peculiare modello di sviluppo: dopo l’apogeo del Ducato medievale, l’esiguo abitato composto

dai due borghi di Pelagianum e Vectica Maior, che nel secolo XVI ascese al rango di Universitas hominum, conobbe – alla stregua degli altri Centri della Costa d’Amalfi – secoli di decadenza e di isolamento, che solo il turismo, nella seconda metà del XX secolo, ha potuto validamente arginare.

Agli albori del terzo millennio appare evidente che alcuni territori, come quello di Praiano, anche se tardivamente, si sono inseriti ‘alla grande’ in tale processo, con notevole giovamento per la conservazione intra moenia di quei caratteri originari che la rendono tuttora un unicum nel panorama paesaggistico e antropico d’area amalfitana.

Attraverso questo volume, dedicato a tutti i cittadini di Praiano e della Costa d’Amalfi, il Centro di Cultura e Storia Amalfitana ha inteso indagare e riscoprire il genius loci dei due ridenti e straordinari siti, confidando che l’iniziativa possa loro consentire di rivisitarne il passato e di acquisire, al tempo stesso, piena consapevolezza del rilevante retaggio di risorse ancora presenti, stimolandoli ad esserne gelosi e avveduti custodi.