Sant’Agnello (NA) In questa giornata uggiosa di inizio 2021, attraversando via Monsignor Bonaventura Gargiulo per recarmi nell’unica farmacia aperta nelle vicinanze della mia abitazione, alla malinconia dovuta al tempo inclemente si è aggiunta quella ancor più triste dei lumini accesi all’entrata dell’Housing sociale di Sant’Agnello, posso immaginare da alcuni assegnatari degli appartamenti. Stride profondamente quest’immagine”cimiteriale” con le parole di tutti i grandi poeti da Pavese a Brecht che a tale parola, come del resto tutti noi, abbinano pensieri legati alla gioia e al calore umano. E’ passato quasi un anno, era infatti il 18 febbraio 2020, solo quattro giorni prima della data prevista per l’inaugurazione e la consegna al Sindaco del parco fruibile da tutta la cittadinanza, che l’intero complesso, ormai ultimato, era stato posto sotto “sequestro cautelativo urgente“ della Procura della Repubblica di Torre Annunziata che contesta l’abuso edilizio e il permesso a costruire rilasciato nel 2016. Di questa vicenda già si è dibattuto ampiamente sui giornali e anche in Tv, ed è ora solo la Magistratura che, come è giusto che sia, deve svolgere il suo compito. L’augurio è che in questo 2021 tale vicenda abbia un epilogo. La Giustizia italiana diventa ingiusta, scusate il gioco di parole, a causa e soprattutto della sua esasperante lentezza. Credo che alle famiglie, che non hanno colpe in tutto quello che è successo se non l’aver sperato di poter realizzare un sogno, quello di avere una casa propria, lo si deve e nel più breve tempo possibile. Siamo, ahinoi, in un territorio dove per le giovani coppie l’espressione “casa di proprietà” ormai è pura utopia se non si è ricchi abbastanza e a questo aggiungo che con il boom dei B&B è diventato altrettanto arduo anche solo affittarne una di casa a meno che non ci si accontenti dei sottoscala che non piacciono ai turisti . Per questo mi auguro che in questo 2021 a queste 53 famiglie venga finalmente permesso di conoscere i fatti per poter difendere, se sempre i fatti accertati lo richiederanno, i propri sacrifici investiti in un sacrosanto diritto: quello di poter aver una casa propria. Con la speranza che non sia il proverbiale cinismo di Orson Welles a prevalere : “Nessuno ottiene giustizia. La gente ottiene solo fortuna o sfortuna”, Buon Anno.

di Luigi De Rosa