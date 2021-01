Nigeria: ragazzina danza sotto la pioggia meglio di un étoile. Il video virale

Un bellissimo video dalla Nigeria che ci fa emozionare. Era già capitato lo scorso giugno, ora un nuovo video porta alla commozione. Questa volta è stato la grande étoile Roberto Bolle ad aver postato sul suo profilo Instagram il video una ragazzina, a Lagos in Nigeria, che danza con una grazia sconfinata, sul fango e sotto la pioggia.

Queste le parole di Bolle: «Lascia senza parole e fa riflettere vedere il sorriso e la gioia di danzare di questa bambina. Siamo a Lagos, in Nigeria, nella periferia di una città fra le più povere del mondo. Eppure questa bambina scalza danza già con la grazia di una étoile. E sorride al futuro». E lascia davvero senza parole questo video per l’amore che traspare dal viso della bambina, nonostante tutto, nonostante l’ambiente circostante risulti così poco accogliente. C’è un precedente che risale allo scorso giugno. Un giovane ballerino della Scuola professionale di balletto nigeriano, la Leap of Dance Academy, si allena danzando sotto la pioggia a piedi nudi. Il video ha appassionato il web. Lo sfondo è esattamente lo stesso dove balla anche la ragazzina notata da Bolle. E quel video ha portato tanta fortuna al ballerino. Anthony Mmesoma Madu, un ragazzino nigeriano di 11 anni – filmato da alcuni passanti mentre ballava sotto la pioggia, a piedi nudi, esibendosi in salti e piroette con una grazia innata — è diventato virale, attirando l’attenzione anche di alcuni personaggi dello spettacolo.