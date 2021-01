Nido d’infanzia a Piano di Sorrento: domani ultimo giorno per la domanda

Piano di Sorrento. Domani ultimo giorno per presentare domanda per il Nido d’infanzia a Piano di Sorrento. L’accesso al servizio avverrà attraverso l’erogazione di buoni. Un modo per andare incontro alle esigenze di quelle famiglie che vivono in una condizione economica poco favorevole e che trovano difficoltà nella gestione organizzativa dei figli. I nuclei familiari con bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni potranno fare domanda presso l’Azienda speciale consortile Penisola sorrentina sita in via degli Aranci 4, oppure inviando una mail all’indirizzo: asps-penisolasorrentina@pec.it.

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune di Piano di Sorrento. I cittadini in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti in una graduatoria pubblica, che entrerà in vigore dal 1 febbraio e avrà validità fino al 30 giugno, salvo eventuali proroghe o integrazioni. Prevista la partecipazione alla spesa da parte della famiglia, valutata sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. Sarà fondamentale il rispetto dei termini stabiliti. Le domande presentate successivamente alla scadenza del bando saranno prese in considerazione soltanto in occasione degli scorrimenti di graduatoria.